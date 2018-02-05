Жителей столичного региона ожидают самые холодные сутки в феврале

До -19 градусов в Подмосковье и до -17 градусов в Москве похолодает в ночь на 6 февраля.

Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, предстоящие сутки станут самыми холодными на этой неделе и, возможно, в феврале.

Позднякова добавила, что в среду и в ночь на четверг местами сохранится небольшой снег, погода будет облачной с прояснениями, фон атмосферного давления будет высоким.

«Температура воздуха в ночные часы к четвергу повысится до -13...-15, до -12...-17 <…>. Температура воздуха в четверг днем будет в пределах -5...-7 градусов, по области -4...-9», — цитирует синоптика «РИА Новости».

В конце рабочей недели и в субботу погоду будет определять новый циклон. Температура воздуха повысится: ночью будет -5...-10, дневная температура -2...-7.

С 3 по 5 февраля снегопады обрушили на Москву 122% месячной нормы осадков. В связи с разгулом стихии столичные власти объявили посещение школ свободным.