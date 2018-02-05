Синоптики обещали ослабление снегопадов в понедельник

Снегопады в Москве ослабнут в понедельник, 5 февраля. Об этом передает погодный центр «Фобос».

«В понедельник снегопады заметно ослабеют и приобретут скоротечный умеренный характер», — передает «РИА Новости» сообщение центра.

Сообщается, что 4 февраля в Москве выпало рекордное с 2013 года количество осадков, которое составило 19 мм. Синоптики рассказали о то, что такие снегопады бывают раз в сто лет. Как передают городские власти, в результате непогоды погиб один человек.

В Москвы в связи с сильным снегопадом объявлено свободное посещение школ. Столичные аэропорты предупреждают о задержках рейсов.