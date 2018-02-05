Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о потеплении в Москве к концу недели

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потепление придет в столичный регион в середине недели, а 11 февраля дневная температура поднимется до нуля градусов. Об этом передает Гидрометцентр.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в понедельник и вторник температура в столице составит около 10–12 градусов мороза, в среду и четверг — повысится до минус 6–8 градусов. В воскресенье столбики термометра покажут от нуля до пяти градусов мороза.

Отмечается, что с понедельника уходящий из центральной части России циклон смещается в сторону Северо-Западного федерального округа.

Портал iz.ru писал о том, что с 3 по 5 февраля снегопады обрушили на Москву 122% месячной нормы осадков. В связи с разгулом стихии столичные власти объявили посещение школ свободным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробки на дорогах Москвы достигли шести баллов
Высота снежного покрова в Москве достигла 43 см
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017