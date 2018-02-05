Синоптики рассказали о потеплении в Москве к концу недели

Потепление придет в столичный регион в середине недели, а 11 февраля дневная температура поднимется до нуля градусов. Об этом передает Гидрометцентр.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в понедельник и вторник температура в столице составит около 10–12 градусов мороза, в среду и четверг — повысится до минус 6–8 градусов. В воскресенье столбики термометра покажут от нуля до пяти градусов мороза.

Отмечается, что с понедельника уходящий из центральной части России циклон смещается в сторону Северо-Западного федерального округа.

Портал iz.ru писал о том, что с 3 по 5 февраля снегопады обрушили на Москву 122% месячной нормы осадков. В связи с разгулом стихии столичные власти объявили посещение школ свободным.