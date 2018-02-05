Пробки на дорогах Москвы достигли шести баллов

Загруженность московских дорог утром в понедельник, 5 февраля, достигла 6 баллов. Об этом информирует пресс-служба «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

По данным ЦОДД, особо загружены Варшавское, Звенигородское и Ленинградское шоссе, Рязанский проспект и Профсоюзная улица. В центре предупредили об ухудшении ситуации в случае, если часть автомобилистов не откажется от использования личного транспорта.

Сообщается, что на дорогах много ДТП и застрявших в сугробах машин. Дорожный патруль ЦОДД дежурит в местах возможного застревания большегрузного транспорта и помогает застрявшим.

Портал iz.ru писал о том, что высота снежного покрова в Москве к утру понедельника выросла до 43 см. За минувшие выходные в столице выпало более 100% месячной нормы осадков.