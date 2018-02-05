Власти Москвы направили допсилы на расчистку города от снега

Более 15,5 тыс. единиц спецтехники и свыше 60 тыс. человек ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на Москву в минувшие выходные, рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала «Россия 24».

«Работы будут вестись в течение всей ночи. Мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным принято решение ввести дополнительные силы с 18:00 сегодняшнего дня», — приводит его слова «Интерфакс».

Ночью столицу будут дополнительно расчищать около 3 тыс. человек и 600 единиц техники. Также в городе соберут вспомогательные автовышки для очистки крыш зданий.

Как ранее рассказал Бирюков, за субботу и воскресенье в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова достигла 47 см. Такое количество снега выпало впервые за 100 лет.

На «снежном апокалипсисе» решили подзаработать особо предприимчивые москвичи. В Сети стали массово появляться предложения услуг по выкапыванию автомобилей из снежного плена.