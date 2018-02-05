Пробки на дорогах Москвы достигли 6 баллов

Пробки на московских дорогах в вечерний час пик достигли 6 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на севере и северо-западе ТТК в обоих направлениях, а также на юго-западе по внутренней стороне.

На МКАД наблюдаются низкие скорости на севере и востоке в обоих направлениях, на юге и западе — по внутренней стороне.

В сторону области затруднено движение на Ленинградском, Ярославском, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов, говорится в Twitter Московского транспорта.

Ранее ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок по городу на автомобиле, поскольку это помогло избежать транспортного коллапса в условиях снегопада.