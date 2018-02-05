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Россияне массово скупают лопаты из-за обильных снегопадов

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Россияне начали массово скупать лопаты из-за обильных снегопадов, обрушившихся на территорию страны, рассказали в «Яндекс.Маркете».

По сравнению с прошлой неделей лопаты стали покупать в 11 раз чаще, а снегоуборочную технику — в восемь раз.

Также в «Яндексе» зафиксировали рост спроса в семь раз на автомобильные щетки, указывает RNS.

На «снежном апокалипсисе» решили подзаработать предприимчивые жители Москвы. В интернете стали появляться предложения услуг по выкапыванию автомобилей из снежного плена.

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