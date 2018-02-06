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Морозы до минус 19 градусов придут на смену мощным снегопадам в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Со вторника, 6 февраля, на столичный регион обрушатся морозы до -19 градусов. Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, предстоящие сутки станут самыми холодными на этой неделе. Днем 6 февраля столбики термометров покажут до -13 градусов.

«Завтра местами возможен небольшой снежок, ночью до -17 градусов, по области — до -19, дневная температура в городе — минус 11… минус 13, по области — минус 10… минус 15 градусов», –– цитирует «РИА Новости» синоптика.

В среду и в ночь на четверг продолжит идти снег, атмосферное давление будет высоким. Однако к концу недели потеплеет.

«Температура воздуха в ночные часы к четвергу повысится до -13… -15, до -12… -17. Днем будет сказываться влияние нового циклона, который к нам подойдет с юго-запада. Температура воздуха в четверг днем будет в пределах -5… -7 градусов, по области — минус 4… минус 9», –– рассказала Позднякова.

Как ранее сообщал портал iz.ru, за сутки с улиц Москвы вывезли более 800 тыс. кубометров снега. В расчистке улиц задействовано 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин. При этом из-за обильных снегопадов по всей России, люди начали массово скупать лопаты.

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