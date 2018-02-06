Российские города вошли в мировой топ-5 по осадкам и морозам

Список мест на Земле, где за прошедшие сутки выпало самое большое количество осадков, по состоянию на 5 февраля возглавили четыре российских города, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Первые четыре места в списке заняли Павловский Посад, Кострома, Никольск и Спас-Деменск. На пятом месте оказался белорусский город Славгород.

Лидерами по морозам в аналогичном рейтинге также стали российские города. Лидерами стали якутские Верхоянск (минус 50,5 градуса), Верхневилюйск (минус 49 градусов) и Кюсюр (морозы до 48,9 градуса).

1 февраля портал iz.ru сообщил, что Роспотребнадзор усилил контроль температуры воздуха в помещениях социальных учреждений из-за сильных морозов.