Снег и 12 градусов мороза ожидаются во вторник в Москве

Днем во вторник, 6 февраля, в Москве ожидается снег, облачная погода и 10–12 градусов мороза. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации синоптиков, атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ветер южный до 3–8 м/с. В Подмосковье днем ожидается от 9 до 14 градусов мороза.

Сообщается, что в ночь на среду температура в столице опустится до 14–16 градусов мороза.

С 3 по 5 февраля мощные снегопады обрушились на столичный регион. За минувшие выходные в столице выпало 122% месячной нормы осадков. В связи с разгулом стихии столичные власти объявили посещение школ свободным.