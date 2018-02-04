Буря столетия

В минувшие выходные Центральную Россию накрыли сильнейшие снегопады — в некоторых регионах за два дня выпала месячная норма осадков. Их интенсивность метеорологи уже называют рекордной — возможно, за всю историю наблюдений с 1879 года. Например, в Москве высота снежного покрова с пятницы увеличилась в три-три с половиной раза. Из-за непогоды Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности. Были повалены тысячи деревьев, несколько человек получили травмы, без света остались десятки населенных пунктов. Виновником сложившейся чрезвычайной ситуации стал пришедший с Черного моря южный циклон. Ожидается, что уже в понедельник он должен изменить направление движения и уйти на северо-восток, сообщили «Известиям» в Гидрометцентре России. Департамент образования Москвы установил свободный график посещения школ 5 февраля из-за непогоды.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что только за субботу, 3 февраля, в Москве выпало от половины до двух третей месячной нормы осадков. А за оба выходных дня на столицу обрушилась месячная норма или даже больше.

— Это рекордная интенсивность осадков за два зимних дня — думаю, что за весь период наблюдений, — отметил Роман Вильфанд.

Он уточнил, что осадки принес южный циклон, который пришел в центр европейской части России и Москву с Черного моря. По словам директора Росгидромета, помимо мощных снегопадов наблюдались шквалистое усиление ветра, метель и заносы на дорогах.

Роман Вильфанд напомнил, что нынешней зимой из-за плюсовой температуры снега не было до второй недели января. Но в декабре выпало примерно на 40% осадков (в виде дождя) больше нормы. В январе — на 40–50%. А уже в феврале природа «выдала» месячную норму снега. Так, в воскресенье, 28 января, высота снежного покрова в районе ВДНХ составляла всего 16 см. А утром в воскресенье, 4 февраля, — уже 43 см. При этом климатическая норма составляет 35–36 см.

Сильный снегопад прошел в выходные во всем Центральном федеральном округе от Смоленской до Ивановской областей. Он сопровождался налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедом, снежными заносами и порывами ветра до 15–20 м/с. Такие погодные условия соответствуют «оранжевому» уровню опасности.

Так, в Москве в выходные из-за налипания мокрого снега было повалено больше 2 тыс. деревьев, из-за чего получили травмы пять человек. ЦОДД призвал автомобилистов отказаться от поездок, а в столичном управлении МЧС был создан оперативный штаб для решения проблем, вызванных рекордным снегопадом. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково только в субботу были задержаны 52 и отменены 14 авиарейсов.

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, все коммунальные службы города сейчас переведены на круглосуточный режим, работают более 15 тыс. единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. Примерно 70 тыс. рабочих заняты очисткой пешеходных зон, тротуаров и дворов.

— Сплошное прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой проводятся в Москве каждые четыре часа, дополнительно используется мелкогравийная крошка. За сутки вывезено почти 800 тыс. куб. м снега, и эта работа будет продолжаться, — сообщил Петр Бирюков.

Председатель союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что нужно с пониманием и терпением отнестись к работе коммунальщиков в чрезвычайной ситуации.

— Очевидно, что коммунальные службы не могут справиться с объемами работ, но из этого не стоит делать каких-либо выводов, потому что ситуация чрезвычайная — мы наблюдаем рекордные снегопады. По всем нормативным срокам Москва, скорее всего, справится. Область — тоже, хотя ей в этом отношении тяжелее, — отметил Константин Крохин.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов напомнил, что, согласно нормативам, дороги должны убираться в течение 24 часов после окончания снегопада.

— Конечно, в выходные было очень много недовольных автомобилистов, потому что дороги оказались не убраны. Но оценивать ситуацию нужно будет в понедельник. Если дороги останутся неубранными и это вызовет затруднение движения, то коммунальщикам можно будет ставить твердый «неуд», — заявил Петр Шкуматов.

Снегопад вызвал не только заторы на дорогах. Как сообщили в Минэнерго, без света в воскресенье остались 60 тыс. человек в Смоленской, Калужской, Владимирской, Брянской, Тульской и Московской областях.

Председатель комиссии по ЖКХ ОП РФ и президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор призвал власти и коммунальные службы центральных и северо-западных регионов России поучиться у коллег из Заполярья. Он подчеркнул, что коммунальные службы должны своевременно реагировать на обледенение и налипание снега на проводах, а не ждать, пока он растает.

— На севере очень много случаев, когда деревянные столбы падают под тяжестью снега, — рассказал он. — А в Центральной России столбы в основном металлические и бетонные, они выдерживают. Провода обрываются. И своевременные меры по очистке проводов не принимаются, — сказал Игорь Шпектор.

По словам Романа Вильфанда, непогода постепенно уходит. Уже в понедельник ожидается изменение направления ветра на северный. Южный циклон, согласно прогнозам метеорологов, отправится на северо-восток и будет постепенно ослабевать.

После ненастных выходных в столице установится хорошая зимняя погода. Днем в понедельник в Москве будет облачно, с прояснениями. Это означает, что на несколько минут может даже выглянуть солнце. Снег в понедельник еще будет идти, но — уже местами и небольшой. А вот температура по Москве и области ожидается по-настоящему зимней — на 2–4 градуса ниже нормы. В понедельник ночью и днем от минус 10 до минус 15, во вторник и среду ночные температуры около минус 15, по области до минус 19 градусов.