МЧС развернуло пункты обогрева в 13 регионах России

МЧС России развернуло в центральной части страны почти 2 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. На федеральных автотрассах работают 33 передвижные станции.

Спасатели усилили также патрулирование на дорогах регионального и местного значения, на дежурстве находится более 370 тягачей дорожных служб. Более 27 тыс. единиц спецтехники занимается уборкой снега, сообщается на сайте ведомства.

По последним данным, во власти стихии оказались Ивановская, Калужская, Брянская, Владимирская, Костромская, Липецкая, Московская, Тамбовская, Орловская, Рязанская, Тульская, Ярославская области и Москва.

Как сообщал портал iz.ru, из-за сильного снегопада в центральной части России без энергоснабжения остались более 27 тыс. человек.