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Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 6:00 вторника, 6 февраля, составила –16,2 градуса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

«Ночь на 6 февраля стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы», — цитирует агентство своего собеседника.

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 1 февраля — тогда столбики термометров показали –14,1 градуса.

Как писал портал iz.ru, вторник может стать самым холодным днем этой недели. Так, в Москве температура воздуха днем понизится до –13 градусов, ночью — до –17. В среду и в ночь на четверг продолжит идти снег, однако к концу недели ожидается потепление.

За прошедшие сутки со столичных улиц было вывезено более 800 тыс. кубометров снега. В расчистке задействовано 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин. Роструд рекомендует работодателям считать опоздания сотрудников из-за погодных условий уважительной причиной и не привлекать их к дисциплинарной ответственности. 

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