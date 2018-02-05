Дополнительные автобусы продолжат работу на трамвайных маршрутах в Москве

Около 40 дополнительных автобусов продолжат работу во вторник, 6 февраля, на трамвайных маршрутах в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

«Свыше 40 дополнительных автобусов, которые сегодня дежурили на ряде трамвайных маршрутов, продолжат свою работу завтра», –– цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

За прошедшие выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова к утру 5 февраля достигла 43 см.

По прогнозам синоптиков, ослабнут снегопады в столице к 6 февраля.

По данным портала iz.ru, за сутки с улиц Москвы вывезли более 800 тыс. кубометров снега, распилено более 1,6 тыс. упавших деревьев. В расчистке улиц задействовано 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин.