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Дополнительные автобусы продолжат работу на трамвайных маршрутах в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Около 40 дополнительных автобусов продолжат работу во вторник, 6 февраля, на трамвайных маршрутах в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

«Свыше 40 дополнительных автобусов, которые сегодня дежурили на ряде трамвайных маршрутов, продолжат свою работу завтра», –– цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

За прошедшие выходные в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова к утру 5 февраля достигла 43 см.

По прогнозам синоптиков, ослабнут снегопады в столице к 6 февраля.

По данным портала iz.ru, за сутки с улиц Москвы вывезли более 800 тыс. кубометров снега, распилено более 1,6 тыс. упавших деревьев. В расчистке улиц задействовано 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин.

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