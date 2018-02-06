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ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок на личных авто до конца недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отказаться от поездок на личных автомобилях до 11 февраля попросил московских автомобилистов «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрее ликвидировать последствия снегопада», — отметили в центре.

Накануне ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок на автомобилях в снегопад в понедельник, 5 февраля. По оценке учреждения, количество автомобилей на улицах мегаполиса было в среднем на 10–15% меньше, чем в обычный будний день. В результате утром и вечером в столице уровень транспортной загруженности не превышал шести баллов.

По данным метеобюро Москвы, морозы до -19 градусов придут 6 февраля на смену мощным снегопадам.

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