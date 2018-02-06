ЦОДД рекомендовал отказаться от поездок на личных авто до конца недели

Отказаться от поездок на личных автомобилях до 11 февраля попросил московских автомобилистов «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрее ликвидировать последствия снегопада», — отметили в центре.

Накануне ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок на автомобилях в снегопад в понедельник, 5 февраля. По оценке учреждения, количество автомобилей на улицах мегаполиса было в среднем на 10–15% меньше, чем в обычный будний день. В результате утром и вечером в столице уровень транспортной загруженности не превышал шести баллов.

По данным метеобюро Москвы, морозы до -19 градусов придут 6 февраля на смену мощным снегопадам.