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Роструд разрешил россиянам опаздывать на работу из-за плохой погоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Опоздание на работу из-за тяжелых метеоусловий можно считать уважительной причиной, в связи с чем работодатель не может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности. Об этом заявил замглавы Роструда Иван Шкловец.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», –– цитирует его ТАСС.

С конца прошлой недели в России фиксируется рекордный объем осадков.

В большинстве регионов ЦФО спасатели и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. С 5 на 6 февраля с улиц Москвы вывезли более 800 тыс. кубометров снега. В расчистке улиц задействовано 4 тыс. самосвалов и свыше 15,5 тыс. снегоуборочных машин.

Центр организации дорожного движения рекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях до 11 февраля из-за сложных метеоусловий.

Как сообщил портал iz.ru, на смену мощным снегопадам в столичный регион придут морозы до -19 градусов.

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