Инкассатор из Франции украл 13 млн для выкупа похищенной дочери

Водитель инкассаторской машины из Франции украл деньги из своего фургона, чтобы расплатиться с похитителями своей дочери. Сумма выкупа составила от 15 млн до 30 млн швейцарских франков (от €13 до €26 млн), сообщает BFM TV.

Сценарий этого преступления был хорошо проработан. Вечером 8 февраля несколько мужчин, переодевшись в водопроводчиков, пришли в дом 20-летней девушки во французском Лионе. После похищения они связались с ее отцом, зная, что он работает инкассатором в Швейцарии. Злоумышленники потребовали у мужчины привезти содержимое фургона, если он вновь хочет увидеть дочь.

Выкуп назначили в ночь с четверга на пятницу. Отец отдал преступникам требуемую сумму, после чего девушку освободили и вернули во Францию. Жандармы обнаружили ее на обочине дороге возле границы со Швейцарией.

На данный момент идет расследование ЧП. Ни одного задержания в рамках следствия пока не произведено.

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