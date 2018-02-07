Двадцать человек в капюшонах похитили наркоторговца из больницы в Испании

Группа из 20 человек, скрывающих лица капюшонами, ворвалась в больницу испанского города Кадис в автономном сообществе Андалусия и вывела из нее ранее арестованного наркоторговца. Об этом пишет издание La Vanguardia.

Инцидент произошел вечером 6 февраля. Предполагаемый наркоторговец был задержан в ходе преследования, однако из-за полученных им травм подозреваемого доставили в отделение неотложной помощи. Через некоторое неизвестные в капюшонах ворвались в медучреждение и освободили задержанного.

Сейчас полиция ведет поиск беглеца. В ходе инцидента никто из сотрудников больницы не пострадал. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее портал iz.ru писал, что боевики экстремистской группировки «Лашкар-э-Тайба» в Индии похитили своего соратника, привезенного из тюрьмы на медицинское обследование в больницу города Сринагар. В ходе столкновений погибли двое полицейских.