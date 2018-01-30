Канадские полицейские наелись марихуаны и вызвали подкрепление
В канадском Торонто двое полицейских наелись марихуаны во время дежурства и вызвали подкрепление.
Дело в том, что у сотрудников правоохранительных органов после употребления каннабиса начались галлюцинации.
Прибывшее на место полицейские направились к коллегам, которые ожидали их в машине. В спешке один из стражей порядка поскользнулся на льду и разбил голову.
Травмированного мужчину и двоих стражей порядка в состоянии наркотического опьянения доставили в больницу, сообщает CBC News.
После инцидента с употреблением марихуаны полицейских отстранили от работы. Проводится внутреннее расследование.
Как выяснил телеканал, накануне происшествия в районе неподалеку проходил антинаркотический рейд. Однако неизвестно, участвовали ли в нем офицеры.