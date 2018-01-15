Водитель под наркотиками врезался во второй этаж стоматологической клиники

В США водитель протаранил второй этаж стоматологической клиники, пишет Los Angeles Times со ссылкой на данные полиции. Инцидент произошел в калифорнийском городе Санта-Ана.

Позже водитель признался, что находился в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль пришлось доставать со второго этажа клиники с помощью специального пожарного грузовика.

Ранее в Бразилии произошло массовое ДТП, не менее 13 человек погибли, 39 человек пострадали.