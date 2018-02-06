Прямой эфир

Двое полицейских погибли при побеге боевика в Индии

0
Фото: Global Look Press/Saqib Majeed / Sopa Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники экстремистской группировки «Лашкар-э-Тайба» отбили арестованного боевика Навида Джатта, которого из тюрьмы привезли на медицинское обследование в больницу города Сринагар на севере Индии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Экстремисты обстреляли конвой, когда заключенного привезли в клинику. В ходе столкновения погибли двое правоохранителей. После этого боевикам и арестованному террористу удалось скрыться на мотоцикле.

Джатт был арестован в 2014 году. По данным полиции, он причастен к серии терактов в штате Джамму и Кашмир, а также к гибели не менее семи полицейских.

В начале января сообщалось о гибели четырех сотрудников индийской полиции при подрыве самодельного взрывного устройства в штате Джамму и Кашмир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять военнослужащих убиты при нападении боевиков на лагерь правительственных сил в Индии
Пакистанский суд освободил разыскиваемого Индией террориста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017