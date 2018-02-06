Двое полицейских погибли при побеге боевика в Индии

Участники экстремистской группировки «Лашкар-э-Тайба» отбили арестованного боевика Навида Джатта, которого из тюрьмы привезли на медицинское обследование в больницу города Сринагар на севере Индии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Экстремисты обстреляли конвой, когда заключенного привезли в клинику. В ходе столкновения погибли двое правоохранителей. После этого боевикам и арестованному террористу удалось скрыться на мотоцикле.

Джатт был арестован в 2014 году. По данным полиции, он причастен к серии терактов в штате Джамму и Кашмир, а также к гибели не менее семи полицейских.

В начале января сообщалось о гибели четырех сотрудников индийской полиции при подрыве самодельного взрывного устройства в штате Джамму и Кашмир.