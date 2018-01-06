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Четыре полицейских погибли при теракте в штате Джамму и Кашмир

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Фото: Global Look Press/Aasif Shafi
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Четыре сотрудника индийской полиции погибли и еще один получил ранения при подрыве самодельного взрывного устройства  в штате Джамму и Кашмир.

Бомба сработала в торговом районе населенного пункта Сопоре, расположенного в округу Барамулла.

Полицейские патрулировали район в связи с организованной там сеператисткой акции протеста, сообщает Times of India.

Штат Джамму и Кашмир уже более 70 лет является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Территориальный вопрос привел к трем войнам между соседними государствами, Официально штат входит в состав Индии, но в нем не утихают сепаратистские настроения.

Как сообщал iz.ru, несколько дней назад в штате Джамму и Кашмир террористы атаковали лагерь так называемых Сил полиции центрального резерва.

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