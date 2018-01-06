Четыре полицейских погибли при теракте в штате Джамму и Кашмир
Четыре сотрудника индийской полиции погибли и еще один получил ранения при подрыве самодельного взрывного устройства в штате Джамму и Кашмир.
Бомба сработала в торговом районе населенного пункта Сопоре, расположенного в округу Барамулла.
Полицейские патрулировали район в связи с организованной там сеператисткой акции протеста, сообщает Times of India.
Штат Джамму и Кашмир уже более 70 лет является спорной территорией между Индией и Пакистаном. Территориальный вопрос привел к трем войнам между соседними государствами, Официально штат входит в состав Индии, но в нем не утихают сепаратистские настроения.
Как сообщал iz.ru, несколько дней назад в штате Джамму и Кашмир террористы атаковали лагерь так называемых Сил полиции центрального резерва.