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Индия и Пакистан обменялись списками заключенных и ядерных объектов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rana Sajid Hussain
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Индия и Пакистан традиционно обменялись списками ядерных объектов. Это делается в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты.

Впервые два государства обменялись списками граждан соседней страны, которые находятся в тюрьмах на их территории.

В индийских тюрьмах содержится 344 пакистанца, а в пакистанских — 457 выходцев из Индии. Большинство из них осуждено за незаконное пересечение границы или незаконный лов рыбы в чужих водах, уточняет ТАСС со ссылкой на индийские СМИ.

Индо-пакистанский конфликт длится с момента образования государств в 1947 году. Он основан на территориальном споре о принадлежности штата Джамму и Кашмир. Отношения двух государств напряженные, за 70 лет они трижды воевали друг с другом.

В 1998 году Индия и Пакистан вошли в клуб ядерных держав — в обоих государствах прошли испытания ядерного оружия. 

Как сообщал iz.ru, ситуация в штате Джамму и Кашмир обострилась после прошедших в апреле 2017 года местных выборов. 

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