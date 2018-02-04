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В США арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину

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Фото: Global Look Press/ZUMA/David Joles
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Американские полицейские из штата Флорида арестовали мужчину, который намеревался похитить поп-певицу Лану Дель Рей.

Как пишет Daily Mail, правоохранители узнали о планах 43-летнего Майкла Ханта из его поста в Facebook. Настойчивый поклонник даже успел купить билет на концерт исполнительницы. При задержании вместе с билетом полицейские обнаружили у Ханта нож.

Ранее портал iz.ru сообщал, что известный британский коллектив Radiohead обвинил Лану Дель Рей в плагиате. Музыканты заявили, что песня певицы Get Free схожа с их знаменитой композицией Creep. 

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