В США арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину

Американские полицейские из штата Флорида арестовали мужчину, который намеревался похитить поп-певицу Лану Дель Рей.

Как пишет Daily Mail, правоохранители узнали о планах 43-летнего Майкла Ханта из его поста в Facebook. Настойчивый поклонник даже успел купить билет на концерт исполнительницы. При задержании вместе с билетом полицейские обнаружили у Ханта нож.

Ранее портал iz.ru сообщал, что известный британский коллектив Radiohead обвинил Лану Дель Рей в плагиате. Музыканты заявили, что песня певицы Get Free схожа с их знаменитой композицией Creep.