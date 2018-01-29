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Певица Алессия Кара получила «Грэмми» за лучший дебют

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Канадская исполнительница Алеccия Кара завоевала премию «Грэмми» в качестве лучшего нового артиста.

Об этом объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Как сообщает ТАСС, 21-летняя певица исполнила композицию рэпера Logic «1-800-273-8255», нoминированную на «Грэмми» в категории «Песня года». Название сингла — это телефон американской службы предотвращения суицида.

Юбилейная 60-я церемония вручения премии «Грэмми» проходит 28 января в Нью-Йорке.

Ранее портал iz.ru сообщил, что «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» завоевал российский пианист Даниил Трифонов.

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