Певица Алессия Кара получила «Грэмми» за лучший дебют
Канадская исполнительница Алеccия Кара завоевала премию «Грэмми» в качестве лучшего нового артиста.
Об этом объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.
Как сообщает ТАСС, 21-летняя певица исполнила композицию рэпера Logic «1-800-273-8255», нoминированную на «Грэмми» в категории «Песня года». Название сингла — это телефон американской службы предотвращения суицида.
Юбилейная 60-я церемония вручения премии «Грэмми» проходит 28 января в Нью-Йорке.
Ранее портал iz.ru сообщил, что «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» завоевал российский пианист Даниил Трифонов.