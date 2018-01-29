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Певица Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская исполнительница Юлия Самойлова начала подготовку к музыкальному конкурсу «Евровидение-2018».

В прошлом году Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. 

«Как «Первый канал» сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой еще не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей «Евровидения», если не в 2017, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдет. Юлия начала подготовку к конкурсу», — сообщили «РИА Новости» в дирекции общественных связей телеканала.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. На конкурсе выступят представители 43 стран. 

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