Певица Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»

Российская исполнительница Юлия Самойлова начала подготовку к музыкальному конкурсу «Евровидение-2018».

В прошлом году Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении» в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

«Как «Первый канал» сообщал в марте прошлого года, когда Юлии Самойловой еще не отказали в участии в конкурсе, она в любом случае станет участницей «Евровидения», если не в 2017, то в 2018 году. Мы подтверждаем, что так и произойдет. Юлия начала подготовку к конкурсу», — сообщили «РИА Новости» в дирекции общественных связей телеканала.

«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. На конкурсе выступят представители 43 стран.