Radiohead заподозрили Лану Дель Рей в плагиате
Известный британский коллектив Radiohead обвинил поп-певицу Лану Дель Рей в плагиате. Американская исполнительница заявила, что готова к судебному разбирательству.
«Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только 100», — написала Дель Рей на своей странице в Twitter. По ее словам, адвокаты группы не шли на уступки, поэтому предстоит разбирательство в суде.
Как ранее писало издание The Sun, музыканты из Radiohead заявили, что песня Дель Рей Get Free схожа с их знаменитой композицией Creep.