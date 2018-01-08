Прямой эфир

Radiohead заподозрили Лану Дель Рей в плагиате

0
Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный британский коллектив Radiohead обвинил поп-певицу Лану Дель Рей в плагиате. Американская исполнительница заявила, что готова к судебному разбирательству.

«Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только 100», — написала Дель Рей на своей странице в Twitter. По ее словам, адвокаты группы не шли на уступки, поэтому предстоит разбирательство в суде.

Как ранее писало издание The Sun, музыканты из Radiohead заявили, что песня Дель Рей Get Free схожа с их знаменитой композицией Creep. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автор песни-«плагиата» для Пугачевой ответил на обвинения
Новую песню Аллы Пугачевой назвали плагиатом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017