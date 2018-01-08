Radiohead заподозрили Лану Дель Рей в плагиате

Известный британский коллектив Radiohead обвинил поп-певицу Лану Дель Рей в плагиате. Американская исполнительница заявила, что готова к судебному разбирательству.

«Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только 100», — написала Дель Рей на своей странице в Twitter. По ее словам, адвокаты группы не шли на уступки, поэтому предстоит разбирательство в суде.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018

Как ранее писало издание The Sun, музыканты из Radiohead заявили, что песня Дель Рей Get Free схожа с их знаменитой композицией Creep.

