Глава Оренбургской области направляется в Москву

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направляется в Москву в связи с крушением самолета, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы Минтранса Жанну Терехову.

«Известно, что министр направляется к месту крушения, в настоящий момент это ориентировочно деревня Степаново, Раменский район. Губернатор Оренбургской области также направляется в Москву», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, что самолет, вылетевший из московского аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет должен был приземлиться в 18:35 по местному времени (16:35 мск) в Орске (Оренбургская область).

В Министерстве транспорта рассматривают различные версии произошедшего, в том числе метеоусловия и человеческий фактор. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.