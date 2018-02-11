Уголовное дело возбуждено после крушения Ан-148 в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Раменской районе Подмосковья, сообщила официальный представитель Светлана Петренко.

Следователи предполагают, что авария произошла в результате нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — пояснила представитель СКР.

Предположительно, на борту лайнера «Саратовских авиалиний» находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет потерпел крушение в Раменском районе Московской области после вылета из аэропорта Домодедово.

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