Обнародован список пассажиров рухнувшего самолета Ан-148

МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области.

Документ размещен на сайте ведомства.

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс 6W703 Домодедово–Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после вылета. Его обломки найдены близ поселка Степановское. На борту лайнера находился 71 человек. Поисковым отрядам пока не удалось обнаружить выживших.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.