Поисковый отряд «Ангел» не обнаружил выживших после крушения Ан-148

Вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел» не обнаружил выживших на месте падения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом информирует пресс-служба организации.

«Наша разведка местности по поиску выживших результатов не дала», — приводит ТАСС комментарий представителя отряда.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение при выполнении рейса из Москвы в Орск. Воздушное судно разбилось спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.