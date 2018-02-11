Опубликован список экипажа разбившегося самолета в Подмосковье

Стали известны имена экипажа самолета Ан-148, потерпевшего крушение вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ.

— Гаврилов В.О.;

— Кузьмин О.В.;

— Коваль В.О.;

— Сергей Гамбарян;

— Губанов В.И.;

— Анастасия Славинская, стюардесса.

Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. Его обломки обнаружили в поле в Раменском районе. Подробности ЧП рассказал очевидец.

На борту самолета находился 71 человек, в числе которых шесть членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет.

Минтранс рассматривает различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.

Сейчас в районе падения Ан-148 находится корреспондент «Известий», который ведет репортаж с места событий.