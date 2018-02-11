Опубликован список экипажа разбившегося самолета в Подмосковье
Стали известны имена экипажа самолета Ан-148, потерпевшего крушение вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ.
— Гаврилов В.О.;
— Кузьмин О.В.;
— Коваль В.О.;
— Сергей Гамбарян;
— Губанов В.И.;
— Анастасия Славинская, стюардесса.
Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. Его обломки обнаружили в поле в Раменском районе. Подробности ЧП рассказал очевидец.
На борту самолета находился 71 человек, в числе которых шесть членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет.
Минтранс рассматривает различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.
Сейчас в районе падения Ан-148 находится корреспондент «Известий», который ведет репортаж с места событий.