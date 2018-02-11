Прямой эфир
Сюжет:

Опубликован список экипажа разбившегося самолета в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стали известны имена экипажа самолета Ан-148, потерпевшего крушение вблизи деревни Аргуново в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ

— Гаврилов В.О.;

— Кузьмин О.В.;

— Коваль В.О.;

— Сергей Гамбарян;

— Губанов В.И.;

— Анастасия Славинская, стюардесса.

Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. Его обломки обнаружили в поле в Раменском районе. Подробности ЧП рассказал очевидец

На борту самолета находился 71 человек, в числе которых шесть членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет.

Минтранс рассматривает различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор. 

Сейчас в районе падения Ан-148 находится корреспондент «Известий», который ведет репортаж с места событий.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Подмосковья выехал на место крушения самолета Ан-148
Глава Раменского района рассказал о месте падения самолета Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017