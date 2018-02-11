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Глава Раменского района рассказал о месте падения самолета Ан-148

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Фото: IZ.RU
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Самолет упал в полях в негустонаселенной местности Раменского района Московской области. Глава района Андрей Кулаков сообщил, что в случае обнаружения выживших все больницы региона готовы к принятию пострадавших.

«Если вдруг обнаружится, что на месте крушения все-таки есть выжившие, то все наши больницы, центральная районная больница готовы для приема и все службы мобилизованы», — сказал Кулаков в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал о том, что проведению поисково-спасательных операций мешает глубокий снег на месте крушения.

На борту самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» находились 65 человек и шесть членов экипажа. Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. Сообщалось о том, что большинство пострадавших — жители Оренбургской области.

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент России Владимир Путин. Он поручил правительству создать комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин расследование передал в центральный аппарат ведомства.

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