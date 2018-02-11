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МЧС открыло «горячую линию» в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

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Фото: IZ.RU
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МЧС России открыло «горячую линию» в связи с крушением самолета Ан-128 в Подмосковье. Специалисты ведомства окажут информационную и психологическую поддержку по номеру: 8-800- 775-17-17.

Пассажирский лайнер Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Саратовские авиалинии», потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Связь с экипажем лайнера была потеряна через несколько минут сразу после взлета.

На борту судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, в результате крушения никто не выжил. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Расследовать обстоятельства трагедии будет центральный аппарат СКР.

Вылетевший из Домодедово самолет выполнял рейс Москва–Орск.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Глава государства поручил правительству РФ создать спецкомиссию для расследования обстоятельств крушения судна.

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