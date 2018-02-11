Собянин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

«Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб», — написал градоначальник в Twitter.

Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа "Саратовских авиалиний". Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 11, 2018

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.