Собянин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
«Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб», — написал градоначальник в Twitter.
Самолет, вылетевший из московского аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.