В «Почте России» опровергли данные о столкновении Ан-148 с почтовым вертолетом

В «Почте России» опровергли информацию о столкновении почтового вертолета с разбившимся в Подмосковье самолетом Ан-148, сообщает РЕН ТВ.

«У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация», — цитирует телеканал представителя компании.

Ранее СМИ сообщили, что при взлете самолет Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России».

Самолет, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.