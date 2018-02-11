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В «Почте России» опровергли данные о столкновении Ан-148 с почтовым вертолетом

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Фото: IZ.RU
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В «Почте России» опровергли информацию о столкновении почтового вертолета с разбившимся в Подмосковье самолетом Ан-148, сообщает РЕН ТВ

«У нас нет вертолетов. Я не знаю, откуда вообще берется эта информация», — цитирует телеканал представителя компании.

Ранее СМИ сообщили, что при взлете самолет Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России». 

Самолет, вылетевший из столичного аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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