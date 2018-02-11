Путин поручил создать спецкомиссию для расследования авиакатастрофы в Подмосковье

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ создать спецкомиссию для расследования авиакатастрофы в Подмосковье, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — цитирует Пескова ТАСС.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, Путин отдал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

Ранее стало известно, что в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его расследование было поручено центральному аппарату СК. На место трагедии выехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Минтранса России Максим Соколов.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.