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Путин поручил создать спецкомиссию для расследования авиакатастрофы в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ создать спецкомиссию для расследования авиакатастрофы в Подмосковье, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — цитирует Пескова ТАСС.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, Путин отдал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

Ранее стало известно, что в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его расследование было поручено центральному аппарату СК. На место трагедии выехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Минтранса России Максим Соколов.

На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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