Очевидец рассказал о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье
Местный житель рассказал о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» вблизи деревни Аргуново в Подмосковье.
«Город весь на ушах стоит. Самолет прилетел немножко по касательной и упал в Раменском районе, в районе Бронниц», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.
По словам очевидца, в Раменском хлопка не слышали, но сейчас буквально каждый об этом говорит, люди переживают, спрашивают.
Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. На его борту находился 71 человек. По предварительным данным, выживших нет.
В настоящее время рассматриваются различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.