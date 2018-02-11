Очевидец рассказал о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье

Местный житель рассказал о крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» вблизи деревни Аргуново в Подмосковье.

«Город весь на ушах стоит. Самолет прилетел немножко по касательной и упал в Раменском районе, в районе Бронниц», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидца, в Раменском хлопка не слышали, но сейчас буквально каждый об этом говорит, люди переживают, спрашивают.

Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. На его борту находился 71 человек. По предварительным данным, выживших нет.

В настоящее время рассматриваются различные версии крушения самолета, в числе которых погодные условия и человеческий фактор.