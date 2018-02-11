Оперативный штаб по катастрофе Ан-148 создан в аэропорту Домодедово
Оперативный штаб по предоставлению информации о крушении пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» создан в московском аэропорту Домодедово.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла
Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что аэропорт продолжает обслуживать рейсы в штатном режиме.
Ранее стало известно, что самолет «Саратовских авиалиний», вылетевший из Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.