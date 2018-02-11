Глава Подмосковья выехал на место крушения самолета Ан-148

На место крушение самолета Ан-148 в Раменский район Московской области выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также на место выехали семь бригад центра медицины катастроф.

По предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта Домодедово с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.