Пассажиры рухнувшего самолета Ан-148 являются жителями Оренбуржья

Все пассажиры самолета «Саратовских авиалиний», потерпевшего крушение в Раменском районе Подмосковья, являются жителями Оренбургской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Сергея Шермецинского.

«По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все — жители Оренбургской области», — пояснил глава Оренбуржья.

Эту же информацию агентству подтвердил мэр города Орска Андрей Одинцов.

11 февраля самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасатели обнаружили фрагменты тел погибших на месте происшествия, о выживших пока не сообщалось.