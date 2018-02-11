На корреспондента «Известий» напали во время репортажа с места падения Ан-148

На корреспондента телеканала «Известия» Александра Самохвалова было совершено нападение, у него выбили из рук телефон. Он вел репортаж с места крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148.

Ранее стало известно, что в подмосковном районе Раменское произошло крушение самолета Ан-148. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. СМИ сообщают, что, по одной из версий, самолет мог развалиться в воздухе.