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На корреспондента «Известий» напали во время репортажа с места падения Ан-148

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Фото: IZ.RU
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На корреспондента телеканала «Известия» Александра Самохвалова было совершено нападение, у него выбили из рук телефон. Он вел репортаж с места крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148.

Ранее стало известно, что в подмосковном районе Раменское произошло крушение самолета Ан-148. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. СМИ сообщают, что, по одной из версий, самолет мог развалиться в воздухе.

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