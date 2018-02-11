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Медведев глубоко соболезнует близким погибших при крушении Ан-148

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким жертв крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«(Глава правительства РФ Дмитрий) Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области», — говорится в сообщении.

Председатель правительства также распорядился создать комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, потерял связь с диспетчерами спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту воздушного судна находился 71 человек. Позже сотрудники МЧС обнаружили обломки лайнера близ поселка Степановское в Раменском районе области.

Соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе также выразила авиакомпания «Саратовские авиалинии».

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