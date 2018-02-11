«Саратовские авиалинии» выразили соболезнования близким жертв крушения Ан-148

Владелец самолета Ан-148 — авиакомпания «Саратовские авиалинии» выразила соболезнования родным и близким погибших при крушении лайнера в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Орск», — заявили представители перевозчика.

Как уточнили в компании, на борту потерпевшего крушение судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет Ан-148 перестал выходить на связь через несколько минут после вылета из московского аэропорта Домодедово. Сотрудники МЧС обнаружили обломки воздушного судна близ поселка Степановское Раменского района Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Корреспондент «Известий» ведет репортаж с места событий.