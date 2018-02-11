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Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-148

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148. Она отметила, что глубоко потрясена крушением самолета, унесшим жизни десятков людей.

«Очень горько сознавать, что такие потери необратимы и невосполнимы. Я искренне переживаю вместе со всеми, чьи родные и близкие погибли. Мужества им и душевных сил», — сказала Валентина Матвиенко.

Самолет Ан-148 вылетел из Домодедово днем в воскресенье и пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, глава МЧС потребовал жесткого контроля работы в зоне крушения Ан-148.

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