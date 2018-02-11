Глава МЧС требует жесткого контроля работы в зоне крушения Ан-148

Глава МЧС Владимир Пучков потребовал жесткого контроля для всех работ, проводимых в районе крушения самолета Ан-148 под Москвой.

Министр указал подчиненным организовать «на месте крушения расстановку сил».

«Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации», — сказал министр в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

«Поднимайте беспилотную авиацию и шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание — поиску черных ящиков», — добавил министр.

Самолет Ан-148 вылетел из Домодедово днем в воскресенье и пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Источник сообщил об отсутствии выживших.