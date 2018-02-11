МАК сформировал комиссию для расследования крушения Ан-148 в Подмосковье
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию причин крушения самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В МАКе сформирована комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. В ее состав вошли четыре сотрудника», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Члены комиссии уже выехали на место авиакатастрофы в Раменский район Подмосковья.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту лайнера находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Борт выполнял рейс Москва–Орск.
Портал iz.ru писал о том, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направляется в Москву в связи с крушением самолета.
Минтранс России рассматривает различные версии произошедшего: от метеоусловий до человеческого фактора. По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.