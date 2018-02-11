В МЧС подтвердили обнаружение обломков Ан-148 в Подмосковье
МЧС подтвердило обнаружение обломков разбившегося самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Московской области.
Как информирует пресс-служба ведомства, на месту крушения лайнера прибыли первые группы спасателей.
«На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона. В 15.40 - обнаружение обломков воздушного судна», — пояснили в МЧС.
Разлет обломков составляет около 1 км. К настоящему моменту обнаружены два фрагмента тел погибших.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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