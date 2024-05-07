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Фанаты Билли Айлиш раскритиковали стоимость билетов на концерты

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Фото: Global Look Press/Phil McCarten
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Поклонники Билли Айлиш возмутились стоимостью билетов на ее концерты в рамках грядущего тура. Певица планирует отправиться на гастроли в сентябре 2024 года в поддержку третьего студийного альбома Hit Me Hard and Soft, релиз которого состоится 17 мая. Под постом с анонсом концертов на странице певицы в соцсети шквал комментариев недовольных ценовой политикой фанатов.

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«Я с нетерпением ждал вашего шоу в Италии. Наконец-то объявили о вашем концерте в Болонье, и я был так рад возможности увидеть вас вживую, что встал в очередь за билетами. К большому сожалению, мне пришлось отказаться из-за высокой цены. Возможно, для тех, кто живет в Штатах, €150 — это немного, но это больше 10% от моей месячной зарплаты», — написал один из пользователей в соцсетях.

Тем не менее на спросе ситуация сильно не отразилась. 4 мая 2025 года певица даст концерт в Амстердаме. На 6 мая 2024-го, то есть за год до события, на сайте ticketmaster (не работает в России) доступно всего семь билетов стоимостью от €120 до €370. На шоу звезды в Барселоне 14 июня 2025 года было около 40 билетов стоимостью от €125 до €408.

Тур певица начнет 29 сентября 2024 года в Квебеке (Канада). После череды концертов в городах Северной Америки она посетит Австралию, Европу, Великобританию и Ирландию. Завершится турне 27 июля 2025 года в Дублине.

На концерты Билли Айлиш едут и российские фанаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дорого — богатым: публика не приняла ценовую политику Билли Айлиш

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