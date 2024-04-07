Синти-топ: Dead Blonde поет о перестройке, Artemiev — о красном

«Ундервуд» и Константин Хабенский перепевают песни Окуджавы, Dead Blonde играет в советскую попсу, а Александр Сладковский интерпретирует симфоническую музыку XX века , обращенную в век XIX. Практически все новинки из нашего очередного обзора — отечественных исполнителей. И все так или иначе связаны с прошлым, которое эти музыканты творчески переосмысляют. «Известия» подскажут, на что и почему обратить внимание в первую очередь.

«Ундервуд» — «Проект О»

Интересный эксперимент предприняли рок-группа «Ундервуд» и Константин Хабенский. К 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы (дата, правда, наступит несколько позже — в мае) музыканты и актер перепели 13 песен барда , в том числе такие знаковые вещи, как «Надежды маленький оркестрик», «Песенка о бумажном солдате» и «Полночный троллейбус».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Все номера предстали в совершенно новых аранжировках — с насыщенной ритм-секцией, гитарными партиями и даже вкраплениями электроники. И хотя участники «Ундервуд» явно старались сохранить какие-то стилевые переклички с оригиналом , отсюда и порой возникающее «бренчание» акустической гитары в качестве основного сопровождения, всё же дистанция между первоначальными и переосмысленными вариантами огромна.

В этом сила и слабость проекта одновременно. Такое ощущение, что наивные мотивы Окуджавы всё же противятся столь пышным «одежкам». Но, с другой стороны, «Ундервуд» показывают, что между творчеством советских бардов и роком на самом деле нет непреодолимой пропасти. К тому же звучание-то меняется, а смыслы остаются.

Artemiev — «Красный»

Спустя два года после альбома «+» эск-солист «Корней» Паша Артемьев выпустил новый сольник . Ему предшествовали синглы «140», «Время» и «Просыпайся», но теперь, когда песни собраны в единую линию, они воспринимаются иначе. Диск четко делится на три части. Первая — позитивно-романтичная, открывающаяся как раз «140». Вторая — более мрачная, с более электронным, а не рок-звучанием, ну а в финальном блоке возвращается первоначальный оптимизм, апофеозом которого становится «Просыпайся».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

После каждого блока следуют короткие фортепианные пьесы авторства участника группы Сергея Хащевского. И хотя драматургически это очень точное решение, сама музыка здесь, пожалуй, наименее интересна. Но зато если говорить об остальном материале, то можно отметить, что в «Красном» нет, пожалуй, ни одной проходной композиции. А наиболее ярким и неожиданным номером оказывается даже не один из синглов, но титульный «Красный» — философская кульминация пластинки.

Dead Blonde — «Перестройка»

Самый радикальный, провокационный, концептуальный альбом недели — лонгплей синтивейв-проекта Dead Blonde, стилизованный под низкопробную эстрадную музыку перестройки и 1990-х. Недавно «Известия» писали про тренд на ретро, докатившийся и до нашей страны. Творчество «Мертвой блондинки» — как раз яркий тому пример.

Правда, в отличие от Стереополины, которая всё-таки явно романтизирует эпоху и призывает увидеть самобытную красоту назойливых синтезаторных наигрышей, Арина Буланова создает максимально жесткий, подчас сатирический образ. В ее стихах с нарочито бездарными рифмами говорится о криминале и потере моральных ориентиров, музыка же стремится стать воплощением дурновкусия. И у нее это получается с блеском.

«Продвигаю на эстраде я попсу советскую», — декларирует в одном из треков артистка, предлагая слушателю ударяющий в голову, как дешевый портвейн, коктейль из «Руки вверх!», «Ласкового мая», «Комбинации» и тому подобных «ингредиентов».

Однако грань между пародией и самозабвенной игрой в стилевые модели здесь крайне условна. А решение соотнести каждый трек с каким-либо годом отечественной истории конца XX века сообщает замыслу совсем не свойственный «просто попсе» идейный масштаб.

Концерт Александра Сладковского, ГАСО РТ и Елены Таросян

Дирижер Александр Сладковский известен амбициозностью своих программ. Руководимый им Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан с готовностью исполняет как новейшие опусы, так и сложнейшие произведения прошлого, зачастую объединяя их в своего рода макроциклы и выстраивая неожиданные параллели.

Вот и очередной концерт в рамках собственного абонемента ГАСО РТ в Московской филармонии стал примером такого подхода. Хит скрипичного репертуара — Концерт Макса Бруха, в котором с блеском солировала Елена Таросян, соседствовал с двумя опусами XX века: «Симфоническими метаморфозами тем Вебера» Пауля Хиндемита и Концертом для оркестра Бела Бартока.

Однако особенность сочинений Хиндемита и Бартока в том, что хотя их авторы — великие новаторы, именно здесь они обратили свой взгляд в прошлое. А учитывая цитатную природу обеих партитур, исполненных, соответственно, в начале и конце программы, вечер в целом получился путешествием по истории музыки.

И, заметим, казанский коллектив, подобно прекрасно отлаженной машине, ни разу на этом маршруте не забуксовал (традиционно уже выделяем медные духовые). А интерпретация Сладковского сочетала точность и безупречный баланс с романтической эмоциональностью и совершенно уместным в данном случае пафосом.

Peggy Gou — «1+1=11»

И напоследок — единственная зарубежная новинка в нашем первом апрельском музобзоре. Инструментальная композиция «1+1=11» создана южнокорейской исполнительницей и диджеем Пегги Гоу — восходящей звездой танцевальной музыки. Летом прошлого года повсюду звучал ее трек Nanana (к слову, его искали в Shazam более миллиона раз), затем был дуэт с Ленни Кравицем, и вот теперь артистка анонсировала дебютный альбом, синглом к которому и стала «1+1=11».

Впрочем, свежий релиз интересен не столько музыкальной составляющей, сколько визуальной. Режиссером клипа выступил один из крупнейших современных художников Олафур Элиассон (в России его знают, например, по проекту для Московской биеннале – 2017 в Новой Третьяковке, да и не только). Но что еще более необычно, так это то, что Элиассон сам появляется в кадре. Мы видим его танцующим в своей берлинской студии, а в качестве декораций и реквизита используются арт-объекты мэтра.

Разумеется, здесь немало фирменной для него игры со светом и цветом, а также различных монтажных эффектов. И вместе с тем ролик не претендует на большое художественное высказывание и подкупает, напротив, своей легкомысленностью. В конце концов, напоминают нам его авторы, даже великие могут иногда просто потанцевать.

Плейлист «Известий»

Вслед за героями нашего обзора мы в плейлисте отправляемся в прошлое и позволяем себе толику несерьезности. Помимо треков Dead Blonde, Artemiev и «Ундервуд», о которых речь шла выше, мы взяли в подборку свежие синглы «Крематория» и «Города 312».